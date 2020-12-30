Журналистке показалось, что следствие в отношении Сергия Романова пошло лёгким путём.
Ксения Собчак убеждена, что система показала свою беспомощность.
"Романова берут за самоуправство и призывы к самоубийству. Ровно за то же самое можно судить любого христианского проповедника. Заслуживает ли Романов наказания? Заслуживает, и мы это убедительно доказали в нашем фильме. Нужно ли было проводить такую силовую спецоперацию, учитывая предъявленные ему обвинения? Сомневаюсь. Это политическое решение, акт устрашения, а не решение, продиктованное законом", — написала журналистка в своём "Инстаграм".
При этом Собчак поднимает в своём микроблоге опасную тему, которая уже навлекала на неё гнев представителей ислама.
"Попробовали бы они такое в мечети", как писала Ваенга. Что же власти не штурмуют ОМОНом дома имамов, которые публично одобрили убийство французского учителя? Сергий Романов совершил много преступлений, реальных преступлений, но судить его нужно по закону, а не по понятиям. А пока картинка в пользу фанатиков, что поддерживают опального "схиигумена, увы…." — резюмировала Ксения Анатольевна.
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.