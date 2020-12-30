Ксения Собчак высказалась по поводу ареста схиигумена Сергия

Журналистке показалось, что следствие в отношении Сергия Романова пошло лёгким путём.

Ксения Собчак убеждена, что система показала свою беспомощность.

"Романова берут за самоуправство и призывы к самоубийству. Ровно за то же самое можно судить любого христианского проповедника. Заслуживает ли Романов наказания? Заслуживает, и мы это убедительно доказали в нашем фильме. Нужно ли было проводить такую силовую спецоперацию, учитывая предъявленные ему обвинения? Сомневаюсь. Это политическое решение, акт устрашения, а не решение, продиктованное законом", — написала журналистка в своём "Инстаграм".

При этом Собчак поднимает в своём микроблоге опасную тему, которая уже навлекала на неё гнев представителей ислама.