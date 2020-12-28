Актриса Алиса Фрейндлих около недели провела дома, лечась от коронавируса.
Однако поражение лёгких усугубилось и артистке потребовалась госпитализация. Сейчас она находится в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением медиков. Об этом сообщили РИА "Новости".
"До того, как Алису Фрейндлих госпитализировали к нам по "скорой", она неделю лежала дома с очень небольшим поражением легких… Сейчас поражение большое, она находится в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением", — сообщил изданию источник.
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