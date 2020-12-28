Алиса Фрейндлих пыталась лечиться дома

Актриса Алиса Фрейндлих около недели провела дома, лечась от коронавируса.

Однако поражение лёгких усугубилось и артистке потребовалась госпитализация. Сейчас она находится в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением медиков. Об этом сообщили РИА "Новости".