Лазарев тайно улетел на Бали с любовником

Сергей Лазарев тайно улетел на остров Бали в компании своего любовника Александра Малиновского.

Об этом сообщил портал Paparazzi.ru. По информации издания, певец уже два дня не публикует новых фотографий в социальных сетях, а вот его предполагаемый любовник делится с подписчиками фотографиями отдыха на Бали.

Более того, Малиновский опубликовал видеозапись с мужчиной очень похожим на Лазарева.