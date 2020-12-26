Сергей Лазарев тайно улетел на остров Бали в компании своего любовника Александра Малиновского.
Об этом сообщил портал Paparazzi.ru. По информации издания, певец уже два дня не публикует новых фотографий в социальных сетях, а вот его предполагаемый любовник делится с подписчиками фотографиями отдыха на Бали.
Более того, Малиновский опубликовал видеозапись с мужчиной очень похожим на Лазарева.
Литве напомнили, что в канун важных и ожидаемых праздников (Рождество, Новый год) традиционно приходят на ум надежды на что-то лучшее.