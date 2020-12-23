Задержана аферистка, обманувшая вдову Евгения Леонова

Как показывает практика, вдовы знаменитых артистов доверчивы и наивны.

Несколько лет назад вдову народного артиста СССР Евгения Леонова Ванду Стойлову обманула аферистка.

Мошенница сыграла на материнских чувствах женщины. Обманщица сообщила Стойловой, что её сын Андрей попал в больницу и ему нужно срочное дорогостоящее лечение. Испуганная мать собрала требуемую сумму денег (20 тысяч долларов) и передала аферистке.

Чуть позже вдова Леонова поняла, что её обманули.

Спустя пять лет оперативникам удалось отыскать злоумышленницу. В столице задержали некую Екатерину Корнилович, которую подозревают в том, что именно она выманила у 80-летней женщины деньги.

Телеканал Рен ТВ сообщает, что мошеннице избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.