"Караулят меня с камерами": бывший муж Гагариной пожаловался на СМИ

Фотограф говорит о своём разводе в очень завуалированной форме.

Разрыв отношений Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова дал очень мало пищи для слухов. Парочка предпочла расстаться тихо, не вынося свои проблемы на суд общественности.

Примерно так же поступила другая звёздная пара — Гарик Харламов и Кристина Асмус.

Такая недосказанность не даёт покоя публике и представителям СМИ. Экс-супруги, как правило, отделываются в интервью общими фразами.

Дмитрий Исхаков периодически вскользь поднимает тему супружества и отношений в своём Instagram-аккаунте. Мужчина в своих душевных излияниях находит неизменное сочувствие аудитории.

Создаётся ощущение, что Исхаков готов поговорить о крахе своего брака, однако почему-то не доводит тему до логического завершения.

Общественность желает знать причины разрыва одной из красивых пар отечественного шоу-бизнеса.

Фотограф решил пояснить свою позицию, так как страдает от излишнего внимания СМИ.