Фотограф говорит о своём разводе в очень завуалированной форме.
Разрыв отношений Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова дал очень мало пищи для слухов. Парочка предпочла расстаться тихо, не вынося свои проблемы на суд общественности.
Примерно так же поступила другая звёздная пара — Гарик Харламов и Кристина Асмус.
Такая недосказанность не даёт покоя публике и представителям СМИ. Экс-супруги, как правило, отделываются в интервью общими фразами.
Дмитрий Исхаков периодически вскользь поднимает тему супружества и отношений в своём Instagram-аккаунте. Мужчина в своих душевных излияниях находит неизменное сочувствие аудитории.
Создаётся ощущение, что Исхаков готов поговорить о крахе своего брака, однако почему-то не доводит тему до логического завершения.
Общественность желает знать причины разрыва одной из красивых пар отечественного шоу-бизнеса.
Фотограф решил пояснить свою позицию, так как страдает от излишнего внимания СМИ.
"Почти каждый день ко мне обращаются представители вашей достойной профессии с настойчивым предложением прокомментировать ситуацию вокруг моего развода с Полиной Гагариной. Иногда дело доходит до прямого преследования на улице (люди выскакивают из машин с камерами наперевес, караулят меня).
Заявляю, что на данном этапе я не готов дать развернутые комментарии либо выступать в каком-то телешоу по этому поводу. Вы не за тем бегаете", — написал Исхаков в своём Instagram.
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