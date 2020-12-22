Ким Кардашьян решила помочь своим подписчикам в конце тяжёлого 2020 года и раздать им денег.

"Привет дорогие! Это лучшее время года. Я знаю, что 2020 год был действительно тяжёлым, и людям приходится бороться изо всех сил, беспокоясь о том, как платить за квартиру, на какие деньги купить еду или подарок под ёлку детям. Я хочу распространить любовь, отправив по 500 долларов 1000 подписчиков", — написала модель.