Ким Кардашьян решила помочь своим подписчикам в конце тяжёлого 2020 года и раздать им денег.
"Привет дорогие! Это лучшее время года. Я знаю, что 2020 год был действительно тяжёлым, и людям приходится бороться изо всех сил, беспокоясь о том, как платить за квартиру, на какие деньги купить еду или подарок под ёлку детям. Я хочу распространить любовь, отправив по 500 долларов 1000 подписчиков", — написала модель.
Чтобы участвовать в розыгрыше 500 долларов нужно было репостнуть публикацию фотомодели с хэштегом #KKWHoliday.
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.