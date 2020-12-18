Журналистка презентовала свою передачу "Осторожно, новости!".

Ксения Собчак дала оценку пресс-конференции Владимира Путина. Светская львица заключила, что дело Алексея Навального никто в стране расследовать не собирается.

"Владимир Путин четыре с половиной часа демонстрировал своё искусство отвечать, но вопросов почему-то становится только больше. Президент опять то ли ошибся, то ли оговорился о деталях "дела Сафронова", но к концу года уже и это не удивляет.

Большая пресс-конференция президента, по крайней мере, подтвердила главное. Похоже, Путин не будет отрицать, что оперативники ФСБ из расследования об отравлении Навального настоящие. Но разбираться с самим отравлением никто в России не будет, гораздо проще разобраться с расследованиями", — написала Собчак в своём Instagram.