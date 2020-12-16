Александр Морозов обвинил Нагиева в двуличности

Похудевший юморист стремится избавиться от своего образа добродушной пчёлки.

Артист Александр Морозов скинул лишние килограммы. Похоже, что вместе с весом ушла и "мимишность" самого забавного конферансье юмористического цеха.

Избавляться от имиджа смешливого толстяка Морозов решил, высказав всё, что думает о коллегах по шоу-бизнесу.

Под разнос попал самый брутальный шоумен России Дмитрий Нагиев. Юморист обвинил кумира женщин в том, что он старательно разыгрывает перед камерами образ язвительного критикана.

"Пока камеры выключены, чуть ли не в десны друг с другом, за жизнь да все такое, по секретикам друзьям косточки помыть. Только включается камера, он превращается сразу в тварь и на камеру говорит, что я говно, потому что в коричневом. С тех пор хочу его отправить в Макеевку с Моргенштерном и сжечь. Нагиев, я тебя сожгу!" — заявил комик.

Кумир молодёжи Моргенштерн попал в немилость к Морозову после того, как принял участие в передаче "Давай поженимся"