Актёр появился один на премьере фильма "Серебряные коньки".
Журналисты поинтересовались у одного из самых востребованных актёров российского кино, почему он явился без своей гражданской супруги. Павел объяснил, что расстался с женой.
Актёр хоть и не состоял в официальном браке с Дарьей Мясищевой, которая родила ему двух детей, однако прожил с ней около 10 лет. Деревянко души не чает в своих двух дочерях — десятилетней Варваре и шестилетней Саше.
О романе Павла Деревянко ходили многочисленные слухи, однако актёр всегда возвращался в семейное гнездышко к Дарье и к своим любимым детям.
Поклонники Деревянко уверены, что он ни за что не оставит без внимания и заботы своих дочек. Не исключают также, что это еще не конец сложных отношения Павла и Дарьи.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.