Павел Деревянко расстался с женой

Актёр появился один на премьере фильма "Серебряные коньки".

Журналисты поинтересовались у одного из самых востребованных актёров российского кино, почему он явился без своей гражданской супруги. Павел объяснил, что расстался с женой.

Актёр хоть и не состоял в официальном браке с Дарьей Мясищевой, которая родила ему двух детей, однако прожил с ней около 10 лет. Деревянко души не чает в своих двух дочерях — десятилетней Варваре и шестилетней Саше.

О романе Павла Деревянко ходили многочисленные слухи, однако актёр всегда возвращался в семейное гнездышко к Дарье и к своим любимым детям.

Поклонники Деревянко уверены, что он ни за что не оставит без внимания и заботы своих дочек. Не исключают также, что это еще не конец сложных отношения Павла и Дарьи.