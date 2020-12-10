Наташа Королёва приняла роды в африканском племени

Русалка российской эстрады отправилась в Африку, чтобы принять участие в экстремальном телешоу.

Наташа Королёва заинтриговала своих подписчиков, публикуя снимки с африканского континента.

Многих удивило место отдыха, которое выбрала певица. В то время как все звёзды направляются в Дубай, Королёва решила "потусить" с первобытными племенами Танзании.

Оказалось, что Королёва принимает участие в съёмках телешоу о выживании под названием "Племя". Увидеть первые серии проекта зрители смогут на телеканале "Пятница!" с 21 декабря.