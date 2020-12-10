Русалка российской эстрады отправилась в Африку, чтобы принять участие в экстремальном телешоу.
Наташа Королёва заинтриговала своих подписчиков, публикуя снимки с африканского континента.
Многих удивило место отдыха, которое выбрала певица. В то время как все звёзды направляются в Дубай, Королёва решила "потусить" с первобытными племенами Танзании.
Оказалось, что Королёва принимает участие в съёмках телешоу о выживании под названием "Племя". Увидеть первые серии проекта зрители смогут на телеканале "Пятница!" с 21 декабря.
"Мой побег на остров стал настоящей проверкой себя. Я выживала один на один с дикой природой, жила в племени Бома у местных аборигенов. Я добывала себе еду, охотилась, проходила шаманские обряды и даже приняла домашние роды в племени", — написала Королёва в своём Instagram.
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