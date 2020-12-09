Коркошко о Татьяне Дорониной: "Она настоящая Салтычиха"

Об одной из самых любимых актрис советского кино коллега отзывается не очень лестно.

Звезда культовых фильмов отечественного кинематографа "Три тополя на Плющихе", "Мачеха", "Старшая сестра", по словам коллег, отличается непростым характером.

Экранный образ Татьяны Дорониной, судя по отзывам тех, кто с ней работал, сильно отличается от её истинного характера.

Актриса Светлана Коркошко, которая работала с актрисой в театре МХАТ имени Горького, отметила властный характер Татьяны Васильевны.

"У нее сложный и мстительный характер. Она настоящая Салтычиха, не простила мне критику… Мы жили, как будто все актеры — крепостные, а она — помещица. Для меня, честно скажу, Татьяна Васильевна — неинтеллигентный человек. Фальшива от кончиков пальцев до последнего волоска на голове", — сказала Коркошко в интервью "Экспресс-газете".

При этом Светлана Ивановна признаёт, что Доронина обладает выдающимся актёрским талантом.

Сейчас 87-летняя Татьяна Васильевна Доронина находится на заслуженном отдыхе.