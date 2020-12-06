Певица Любовь Успенская сообщила, что отказалась от съёмок в новогодних шоу, поскольку ей не нравится их формат.
Артистка утверждает, что ходит на них ради получения удовольствия.
"Я не пойду на новогодние съемки и концерты, но не по причине, что я их бойкотирую. К примеру, приняла участие в новогоднем выпуске "Угадай мелодию" и еще парочке программ. В других передачах участвовать не буду. Потому что это надо целый день потратить", — пояснила Успенская.
"То, что мне нравится — в том я снимаюсь. А в остальном ходить на массовые сборища мне не хочется", — добавила певица.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.