Любовь Успенская отказалась от съёмок в новогодних шоу

Певица Любовь Успенская сообщила, что отказалась от съёмок в новогодних шоу, поскольку ей не нравится их формат.

Артистка утверждает, что ходит на них ради получения удовольствия.