Евгений Петросян нашёл себе новую помощницу

Так как прежняя помощница Евгения Вагановича получила статус супруги, юморист нанял новую сотрудницу.

Петросян часто посещает публичные мероприятия. На светских раутах его сопровождает новая молодая помощница.

Девушка старательно фотографирует шефа, помогает ему во всех текущих вопросах, обрабатывает ему руки антисептиком и вообще всячески заботится об артисте.

Окружающие пристально вглядываются в новую спутницу Евгения Вагановича, пытаясь понять, насколько он сблизился со своей новой ассистенткой.

Петросян же с удивлением отнёсся к подобным подозрениям. На вопросы, не ревнует ли его Татьяна Брухунова, юморист ответил просто.