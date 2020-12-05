Алла Пугачёва совершила чудо для заслуженной артистки

Заслуженная арститка РФ была польщена вниманием к её персоне Примадонны.

Артистка театра и кино Ирина Пегова не поверила своим глазам, когда увидела под своим постом с выступления в "Сторис" значок аплодисменты с официального аккаунта Instagram Аллы Пугачёвой.

Похвалы Аллы Борисовны заслужил фрагмент с онлайн концерта группы Raev Clan.

Артистка верит, что Примадонна сама отправила ей знак внимания. Для Ирины Пеговой, по её признанию, весточка от Аллы Борисовны дорогого стоит.

Актриса вспомнила далёкие времена, когда она выступала перед родителями с песнями Аллы Борисовны.

Будущая артистка представляясь как «Треххвостая Пугачёва». Это прозвище дали девочке за то, что у неё на голове красовались три жиденьких хвостика.

