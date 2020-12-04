Садальский поведал тайну семьи Баталова

Актёр, проявляющий феноменальную осведомлённость о личной жизни коллег, рассказал историю из жизни народного артиста СССР.

Станислав Садальский на своём YouTube-канале рассказал о возможных причинах злоключения родственников Баталова.

Станислав Юрьевич поведал семейную притчу рода Баталовых о перстне Станиславского.

Дядя артиста, блестяще сыгравший на сцене Фигаро, поручил из рук прославленного гения театрального искусства драгоценный перстень. Презент стал семейной реликвией, которую больная супруга дяди подарила Алексею Баталову.

По словам Садальского, после получения ценного презента Алексей Баталов к родственникам охладел и перестал уделять внимание тете и двоюродной сестре Светлане Баталовой, которая так обиделась на брата, что даже запретила артисту появляться на своих похоронах, а свою квартиру завещала коллегам по кинематографу.

Из этой истории Садальский заключает, что имущественные проблемы, возникшие с вдовой артиста Гитаной Леонтенко, закономерно вытекают из истории с перстнем Станиславского.

