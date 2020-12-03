Появились подробности личной жизни Александра Колтового

Роковой полёт Александра Колтового и Натальи Климовой видится теперь в другом свете.

В том, что в день крушения в кабине с ведущим оказалась сотрудница московского банка, знакомые Колтового видят трагическую случайность.

Они отмечают, что Александр был общительным человеком, который многих звал полетать по небу над столицей.

Александр Колтовой ввёл всех в заблуждение, представив свою спутницу в роковой день как супругу. Именно так было записано в журнале полётов.

По этой причине СМИ сообщали, что Колтовой разбился вместе с женой.

Впоследствии выяснилось, что супруга тележурналиста жива. Сообщалось, что жертвой крушения стала жена успешного московского финансиста Наталья Климова.

Совместный полёт двух несвободных людей вызывал много толков.

Позже стало известно, что Наталья Климова состояла в разводе.

Новая информация о Колтовом позволяет несколько иначе взглянуть на ситуацию. Оказалось, что ведущий тоже развёлся с супругой незадолго до гибели.

Журналисты издания "Московский комсомолец" выяснили, что брак с женой Колтовой расторгнул в августе 2020 года. Супруги разошлись мирно и поделили имущество поровну.