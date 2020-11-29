Песков потерял квартиру в Москве и переехал в подмосковную глушь

"Король пародий" вынужденно распрощался со своим дорогостоящим жильём.

Александр Песков, который прославился своими пародийными номерами на звёзд российской эстрады, перебрался в скромное жильё в Подмосковье.

Проданная квартира в сталинской высотке оценивается почти в один миллион долларов.

Новая недвижимость, которую купил Песков за пределами Москвы, стоит всего четыре миллиона рублей.

"Я сижу все дни на балконе. Смотрю телевизор. Тут очень спокойно и тихо. У меня ещё дом есть в закрытом элитном посёлке. Квартиру в центре Москвы продал по разным причинам. Мне, если честно, было жаль оттуда уезжать. Тут двери даже не закрываю — очень тихо кругом", — рассказал пародист на канале НТВ в программе "Ты не поверишь!".

Песков не стал жаловаться на безденежье и поступил так, как советовал звёздам Илья Резник.