В то время, как многие артисты пытаются подстраиваться под условия непростого времени, остались ещё шоумены, которые не поддаются панике и твёрдо держат цену на свои выступления.
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров объяснил, что исполнители в условиях, когда почти все выступления отменены, корректируют свой прайс. Артисты готовы выступать за суммы, которые в два раза меньше расценок прошлого года.
Пошли на уступки в ценовом вопросе Валерия, Леонид Агутин, Анжелика Варум и Кристина Орбакайте. Они почти в два раза сократили свои финансовые запросы.
Однако не все артисты подешевели. В числе тех, кто не снизил цену за выступление, остаётся София Ротару. Незыблемой осталась цена за выступление и Сергея Шнурова.
"Ленинград" со Шнуром как просили 150 тысяч евро за выступление, так и просят, но очередь к ним не стоит", — объяснил Лавров "Собеседнику".
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.