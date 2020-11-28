Два кита отечественно шоу-бизнеса не желают снижать гонорары

В то время, как многие артисты пытаются подстраиваться под условия непростого времени, остались ещё шоумены, которые не поддаются панике и твёрдо держат цену на свои выступления.

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров объяснил, что исполнители в условиях, когда почти все выступления отменены, корректируют свой прайс. Артисты готовы выступать за суммы, которые в два раза меньше расценок прошлого года.

Пошли на уступки в ценовом вопросе Валерия, Леонид Агутин, Анжелика Варум и Кристина Орбакайте. Они почти в два раза сократили свои финансовые запросы.

Однако не все артисты подешевели. В числе тех, кто не снизил цену за выступление, остаётся София Ротару. Незыблемой осталась цена за выступление и Сергея Шнурова.