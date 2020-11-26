Адвокат вдовы Алексея Баталова рассказала, как аферисты лишили семью народного артиста дохода с аренды жилья.
Оказалось, что супружеская пара, которую Гетана Леонтенко обвиняет в мошенничестве, сдавали внаём квартиру, принадлежащую дочери Алексея Баталова, инвалиду детства.
Вдова актёра рассказала, что раньше сдавала квартиру, а вырученные средства шли на лечение девушки. После "благодеяний" Цивина и Дрожжиной деньги за аренду квартиры стали получать они. Некоторое время квартиросъёмщик переводил средства безналично, однако потом супруги стали забирать плату у арендатора жилья лично.
"Куда уходили эти средства? Мы собираемся доказать, что эти деньги были присвоены Цивиным и Дрожжиной незаконно. У нас есть показания съёмщика. Бабушка Марии Баталовой перед смертью завещала эту недвижимость внучке, чтобы та могла спокойно оплачивать свои нужды. Никаких прав на эту собственность Цивин и Дрожжина не имеют", — объяснила адвокат Гетана Леонтенко в эфире шоу "Пусть говорят"
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.