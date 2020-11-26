Вскрылись подробности махинаций с недвижимостью вдовы Баталова

Адвокат вдовы Алексея Баталова рассказала, как аферисты лишили семью народного артиста дохода с аренды жилья.

Оказалось, что супружеская пара, которую Гетана Леонтенко обвиняет в мошенничестве, сдавали внаём квартиру, принадлежащую дочери Алексея Баталова, инвалиду детства.

Вдова актёра рассказала, что раньше сдавала квартиру, а вырученные средства шли на лечение девушки. После "благодеяний" Цивина и Дрожжиной деньги за аренду квартиры стали получать они. Некоторое время квартиросъёмщик переводил средства безналично, однако потом супруги стали забирать плату у арендатора жилья лично.