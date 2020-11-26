Даня Милохин извинился за жестокий вандализм

Парень опубликовал в своём TikTok видео, которое навлекло на него бурю общественного негатива.

Популярному блогеру почему-то показалось смешным лишить головы макет американской актрисы кино и телевидения Дженнифер Лоуренс. Сделал он это в международный день защиты женщин от насилия.

Одним из первых возмутился поступку Дани экс-супруг Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков. Оказалось, что бутафорская фигура американской кинодивы принадлежала студии Исхакова. Фотограф укорил Даню за испорченный инвентарь.

"Вот это меня расстроило. Фигура никому не мешала", — написал фотограф в своём микроблоге.

Ролик вслед за Исхаковым не одобрили Тимур Родригез и Екатерина Шпица. Подписчики Дани тоже назвали поступок Милохина некрасивым и жестоким.

Парень поспешил покаяться в своём хулиганском поведении. Он обратился к аудитории со словами извинений.