Парень опубликовал в своём TikTok видео, которое навлекло на него бурю общественного негатива.
Популярному блогеру почему-то показалось смешным лишить головы макет американской актрисы кино и телевидения Дженнифер Лоуренс. Сделал он это в международный день защиты женщин от насилия.
Одним из первых возмутился поступку Дани экс-супруг Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков. Оказалось, что бутафорская фигура американской кинодивы принадлежала студии Исхакова. Фотограф укорил Даню за испорченный инвентарь.
"Вот это меня расстроило. Фигура никому не мешала", — написал фотограф в своём микроблоге.
Ролик вслед за Исхаковым не одобрили Тимур Родригез и Екатерина Шпица. Подписчики Дани тоже назвали поступок Милохина некрасивым и жестоким.
Парень поспешил покаяться в своём хулиганском поведении. Он обратился к аудитории со словами извинений.
"Проясняю ситуацию. Мы были в студии и просто дурачились. Я не думал о том, что могу своими действиями кого-то оскорбить. За фигуру я заплатил. Ни в коем случае не питаю негатива к девушкам или конкретным личностям. Прошу прощения у всех, кого затронул своим необдуманным поступком. Всем добра, любви и позитива", — объяснил юный блогер.
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.