Продюсер Иосиф Пригожин поддержал позицию Валерия Меладзе, который напомнил о "бедственном" состоянии артистов и призвал их бойкотировать новогодние телешоу.

Певец действительно признался, что хочет лишить россиян праздничного настроения.

"Мне кажется, Валерий Меладзе своим заявлением сумел привлечь внимание общественности к той проблеме, в которой мы оказались. Речь идет не обо мне с Валерией, не о Филиппе Киркорове или Шнурове, у которого огромные гонорары", — заявил Пригожин.