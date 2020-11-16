Продюсер Иосиф Пригожин поддержал позицию Валерия Меладзе, который напомнил о "бедственном" состоянии артистов и призвал их бойкотировать новогодние телешоу.
Певец действительно признался, что хочет лишить россиян праздничного настроения.
"Мне кажется, Валерий Меладзе своим заявлением сумел привлечь внимание общественности к той проблеме, в которой мы оказались. Речь идет не обо мне с Валерией, не о Филиппе Киркорове или Шнурове, у которого огромные гонорары", — заявил Пригожин.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.