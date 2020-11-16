Алла Пугачёва и Максим Галкин отметили важную дату

В воскресенье самая звёздная пара отечественного шоу-биза — Максим Галкин и Алла Пугачёва — отметили 19-летие совместной жизни.
Об этом сообщил в своём "Инстаграм" счастливый муж, опубликовав фото с женой.
На фото Алла Борисовна выглядит очень счастливой и молодой.
Напомним, когда в 2001 году Пугачёва и Галкин впервые вместе появились на публике, все посчитали, что молодой юморист — "очередной каприз Примадонны".
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.