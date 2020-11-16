Алла Пугачёва и Максим Галкин отметили важную дату

В воскресенье самая звёздная пара отечественного шоу-биза — Максим Галкин и Алла Пугачёва — отметили 19-летие совместной жизни.

Об этом сообщил в своём "Инстаграм" счастливый муж, опубликовав фото с женой.

instagram.com/maxgalkinru/

На фото Алла Борисовна выглядит очень счастливой и молодой.

"Никто и не ожидал…"

Напомним, когда в 2001 году Пугачёва и Галкин впервые вместе появились на публике, все посчитали, что молодой юморист — "очередной каприз Примадонны".