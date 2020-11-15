57-летний актёр не любит афишировать свою личную жизнь.
Талантливый актёр давно не общался с журналистами, поэтому папарацци охотятся за любой информацией, связанной с жизнью популярного артиста.
Александр Домогаров подкинул СМИ повод для разговоров.
Подарком для светских хроникёров стало появление Домогарова в обществе обворожительной девушки. Актёр, за плечами которого четыре брака, явился в театр с новой пассией.
Парочку запечатлели сотрудники передачи "Ты не поверишь!" канала НТВ.
Телевизионщики подсуетились и выяснили, что спутницей Домогарова стала балерина Татьяна Степанова, которая моложе актёра на 22 года.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.