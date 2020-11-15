Александр Домогаров вышел в свет с молодой возлюбленной

57-летний актёр не любит афишировать свою личную жизнь.

Талантливый актёр давно не общался с журналистами, поэтому папарацци охотятся за любой информацией, связанной с жизнью популярного артиста.

Александр Домогаров подкинул СМИ повод для разговоров.

Подарком для светских хроникёров стало появление Домогарова в обществе обворожительной девушки. Актёр, за плечами которого четыре брака, явился в театр с новой пассией.

Парочку запечатлели сотрудники передачи "Ты не поверишь!" канала НТВ.

Телевизионщики подсуетились и выяснили, что спутницей Домогарова стала балерина Татьяна Степанова, которая моложе актёра на 22 года.