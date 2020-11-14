Меладзе хочет оставить телезрителей без новогодних шоу

Это решение продиктовано тем, что артисты почти восемь месяцев сидят без заработков.

Возмущенные представители шоу-бизнеса, для которых Новый год был самым прибыльным сезоном в году, сговариваются не снимать голубые огоньки на ТВ.

Все массовые мероприятия отменены из-за пандемии. Ограничения продлены до 15 января, то есть самый "жаркий" период артисты просидят без дела.

Один за другим представители шоу-бизнеса агитируют за отказ развлекать публику с экранов телевизора.

К общему хору возмущённых голосов присоединился Валерий Меладзе.

Недоумение представителей шоу-бизнеса вызывает то, что концерты отменяются, а люди всё также набиваются в вагоны метро, не соблюдая никаких мер противоэпидемиологической безопасности.