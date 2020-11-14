Это решение продиктовано тем, что артисты почти восемь месяцев сидят без заработков.
Возмущенные представители шоу-бизнеса, для которых Новый год был самым прибыльным сезоном в году, сговариваются не снимать голубые огоньки на ТВ.
Все массовые мероприятия отменены из-за пандемии. Ограничения продлены до 15 января, то есть самый "жаркий" период артисты просидят без дела.
Один за другим представители шоу-бизнеса агитируют за отказ развлекать публику с экранов телевизора.
К общему хору возмущённых голосов присоединился Валерий Меладзе.
Недоумение представителей шоу-бизнеса вызывает то, что концерты отменяются, а люди всё также набиваются в вагоны метро, не соблюдая никаких мер противоэпидемиологической безопасности.
"Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съёмках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах. Может, тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев", — объясняет Валерий Меладзе.
Главным итогом завершившейся войны в Карабахе стал проигрыш альянса Турция – Великобритания и США, и это заметила даже Грузия.