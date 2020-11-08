Владимир Березин рассказал о ДТП с его участием

Ведущий и частый гость ток-шоу рассказал об опасном происшествии, которое недавно с ним произошло.

Березин поведал, что его сбил автомобиль, когда он ехал на дачу к родственникам.

Ведущий рассказал, что остановился у магазина, чтобы купить хлеба. Когда он возвращался, то не заметил, как из-за пригорка на него двигался автомобиль.

От удара Владимир Александрович потерял сознание. Очнулся он тогда, когда возле него суетился водитель того самого автомобиля, который на него наехал.

По словам Березина, он легко отделался. В больнице не обнаружили никаких существенных травм.