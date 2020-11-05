Алсу сделала сценическое имя дочери товарным знаком

Влиятельные родители готовят дочку к сценической карьере.

Для того, чтобы в будущем выпускать музыкальную продукцию по всем юридическим правилам, Алсу поспешила официально зарегистрировать сценическое имя дочери.

Микелла, Mikella, Микелла Абрамова и Mikella Abramova — варианты товарных знаков, которые отныне защищены законом.

По словам звёздной мамы, девочка грезит сценой. Именно дочка уговорила Алсу помочь ей с участием в шоу "Голос. Дети".

Стремление любящей матери исполнить мечту дочки обернулось большим скандалом. Известное семейство обвинили в накрутке голосов. Разоблачение привело к пересмотру результатов голосования.

На вопрос о том, не хочет ли Алсу помочь пробиться на большую сцену своей старшей дочери, певица объяснила, что в шоу-бизнес стремится только Микелла.