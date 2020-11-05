Влиятельные родители готовят дочку к сценической карьере.
Для того, чтобы в будущем выпускать музыкальную продукцию по всем юридическим правилам, Алсу поспешила официально зарегистрировать сценическое имя дочери.
Микелла, Mikella, Микелла Абрамова и Mikella Abramova — варианты товарных знаков, которые отныне защищены законом.
По словам звёздной мамы, девочка грезит сценой. Именно дочка уговорила Алсу помочь ей с участием в шоу "Голос. Дети".
Стремление любящей матери исполнить мечту дочки обернулось большим скандалом. Известное семейство обвинили в накрутке голосов. Разоблачение привело к пересмотру результатов голосования.
На вопрос о том, не хочет ли Алсу помочь пробиться на большую сцену своей старшей дочери, певица объяснила, что в шоу-бизнес стремится только Микелла.
"Сафина точно не пойдет по моим стопам в шоу-бизнес. Ей такое неинтересно. Пока на 100% не определилась, все-таки ей всего 14 лет, но, скорее всего, это будет что-то связанное с наукой и медициной", — объяснила Алсу.
Результат выборов — неокончательная победа Трампа и полный, очевидный, эпический провал демократов с их марионеточной социологией. США готовятся к "Майдану"...