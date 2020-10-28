Агутина старшего поразила коронавирусная инфекция.
Пожилой мужчина, который почувствовал себя плохо, сделал три теста на выявление COVID-19. Два теста показали отрицательный результат, а один показал наличие вируса в организме пенсионера.
Николая Агутина в экстренном порядке отправили в больницу. В медицинском учреждении выяснили, что причиной резкого ухудшения его состояния стала тяжелая форма коронавируса и пневмония. Уровень насыщения крови кислородом составляет 90% (при норме не менее 95%).
Его состояние медики характеризуют как тяжёлое. Все усилия врачей напрвлены на стабилизацию его состояния.
Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.