Отец Агутина попал в реанимацию в тяжёлом состоянии

Агутина старшего поразила коронавирусная инфекция.

Пожилой мужчина, который почувствовал себя плохо, сделал три теста на выявление COVID-19. Два теста показали отрицательный результат, а один показал наличие вируса в организме пенсионера.

Николая Агутина в экстренном порядке отправили в больницу. В медицинском учреждении выяснили, что причиной резкого ухудшения его состояния стала тяжелая форма коронавируса и пневмония. Уровень насыщения крови кислородом составляет 90% (при норме не менее 95%).

Его состояние медики характеризуют как тяжёлое. Все усилия врачей напрвлены на стабилизацию его состояния.