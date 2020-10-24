Сын Конкина обрушился на отца с обвинениями

В семье Владимира Конкина продолжают вскрываться "шкафы со скелетами".

Смерть дочери заслуженного артиста РФ Владимира Конкина Софии привлекла внимание общественности к жизни актёра, известного по роли Володи Шарапова в фильме "Место встречи изменить нельзя".

Трагедия обнажила другие проблемы в семье актёра. Оказалось, что у Владимира Конкина непросто складываются отношения с сыном Ярославом.

Отпрыск знаменитого советского и российского актёра явился на передачу "Пусть говорят". Там он негативно высказался об отце. Ярослав рассказал, что однажды Владимир Конкин выстрелил в него несколько раз. Инцидент произошёл из-за того, что артист, будучи пьяным, принял отпрыска за злоумышленника, пробравшегося в дом.

Ярослав сумел забыть эту историю, но другой трагический случай стал причиной порчи отношений с отцом. Сын актёра рассказал, что однажды в результате ДТП получил сильную травму позвоночника. Врачи предрекали ему пожизненную инвалидность. Ярослав обиделся на отца, так как тот, по его словам, не только не помог ему с деньгами, но и даже не позвонил.

Сам Конкин, слушая весь этот поток обвинений, не смог сдержать слёз. Интернет-пользователи отметили, что сыну не следовало бы обрушивать на отца ещё один удар, когда он не оправился от смерти дочери.