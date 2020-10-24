В семье Владимира Конкина продолжают вскрываться "шкафы со скелетами".
Смерть дочери заслуженного артиста РФ Владимира Конкина Софии привлекла внимание общественности к жизни актёра, известного по роли Володи Шарапова в фильме "Место встречи изменить нельзя".
Трагедия обнажила другие проблемы в семье актёра. Оказалось, что у Владимира Конкина непросто складываются отношения с сыном Ярославом.
Отпрыск знаменитого советского и российского актёра явился на передачу "Пусть говорят". Там он негативно высказался об отце. Ярослав рассказал, что однажды Владимир Конкин выстрелил в него несколько раз. Инцидент произошёл из-за того, что артист, будучи пьяным, принял отпрыска за злоумышленника, пробравшегося в дом.
Ярослав сумел забыть эту историю, но другой трагический случай стал причиной порчи отношений с отцом. Сын актёра рассказал, что однажды в результате ДТП получил сильную травму позвоночника. Врачи предрекали ему пожизненную инвалидность. Ярослав обиделся на отца, так как тот, по его словам, не только не помог ему с деньгами, но и даже не позвонил.
Сам Конкин, слушая весь этот поток обвинений, не смог сдержать слёз. Интернет-пользователи отметили, что сыну не следовало бы обрушивать на отца ещё один удар, когда он не оправился от смерти дочери.
"Какой бы он ни был, но он отец. Со стороны сына это довольно подлый поступок", — прокомментировали ситуацию в Сети.
В Белоруссии близится "час икс". Оппозиция называет 25 октября днём народного приговора Лукашенко, а "Батька" обещает навести в стране "окончательный порядок".