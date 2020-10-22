Сайрус рассказала, что столкнулась с летающим снегоочистителем

27-летняя американская певица рассказала о своей встрече с НЛО.

По словам исполнительницы, она видело очень необычный летающий корабль. Внешне он напомнил ей летящий по небу снегоочиститель. Впереди у конструкции внеземного происхождения был плуг. Чудо-техника светилась жёлтым светом.

На закономерный вопрос о том, что она курит, певица призналась, что в этот день покурила марихуану, которая легализована в штате Калифорния.

Несмотря на это обстоятельство. Сайрус уверена, что действительно столкнулась с представителями внеземной цивилизации, так как на необычное явление в небе обратила внимание не только она, но и окружающие её люди.

Певице, по её словам, не только удалось увидеть корабль инопланетян, но и установить с одним из них зрительный контакт.

Рускаязычные пользователи интернета посоветовали девушке пообщаться со своей коллегой из России Катей Лель, к оторая утверждает, что не раз сталкивалась с представителями внеземного разума.