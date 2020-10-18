Киркоров сыграл с Бузовой в "шахматы"

Король отечественной эстрады посетил премьеру музыкального спектакля "Шахматы".

Несмотря на бушующую пандемию, новая постановка Московского дворца молодежи собрала большое количество зрителей.

"В жизни — как в шахматах: когда партия заканчивается, все фигуры — пешки, ферзи и короли — оказываются в одном ящике", — озвучил свои мысли Филипп Киркоров после премьеры мюзикла.

Певец также поделился фотографиями, где он позирует в окружении других звёзд отечественной эстрады. Наряды главных голосов России явно эпатировали публику.

"Филипп и Бузова такие яркие, красивые", — ответили в комментариях поклонники.

Многих удивили изменения, произошедшие во внешности коллег певца.