Король отечественной эстрады посетил премьеру музыкального спектакля "Шахматы".
Несмотря на бушующую пандемию, новая постановка Московского дворца молодежи собрала большое количество зрителей.
"В жизни — как в шахматах: когда партия заканчивается, все фигуры — пешки, ферзи и короли — оказываются в одном ящике", — озвучил свои мысли Филипп Киркоров после премьеры мюзикла.
Певец также поделился фотографиями, где он позирует в окружении других звёзд отечественной эстрады. Наряды главных голосов России явно эпатировали публику.
"Филипп и Бузова такие яркие, красивые", — ответили в комментариях поклонники.
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