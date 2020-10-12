Сын Наташи Королёвой и Сергея Глушко поддержал родителей на фоне секс-скандала с участием стриптизёра.

Об этом рассказала Королёва в интервью Ксении Собчак.

"Он не задавал вопросов. Хотя, конечно, видит, что в доме происходит какая-то заморочка. А однажды все-таки сказал: "Мам, а что вы паритесь? Да ерунда все, расслабьтесь. Вы постарели. Я вспоминаю вас десять лет назад… Тогда вы бы вообще внимания на это не обратили". И вот эта его легкость и снизила градус напряжения всей ситуации… Сын реальный чувак, он говорит: "Слушай, ты же знаешь, что правда — она одна. И мы эту правду своей семьей знаем. Кому-то что-то рассказывать и доказывать смысла нет", — призналась певица.