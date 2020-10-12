Бочкарёва, разодетая как попугай, учит подписчиков стильно одеваться

Наталья Бочкарёва спародировала экстравагантную даму, в которой подписчики узнали всем известную личность.

Юмористка выложила в Instagram забавный видеоролик. На нём актриса изображает странно одетую женщину, которая с серьезным видом говорит о том, что знает толк в умении красиво одеваться.

Персонаж с волосами всех цветов радуги, в многослойном и многоцветном одеянии эффектно жестикулирует и объясняет, откуда у неё такой божественный вкус.

"Мне Бог дал хороший вкус. Я очень чувствую цвета, оттенки. Мне очень важно, чтобы это не было кричаще, чтобы не было перебора в этом, чтобы оттенки, цвета совпадали", — говорит актриса от имени своего шаржированного персонажа.

При этом в одежде женщины намешано столько цветов и принтов, что такой смелости позавидовал бы сам историк моды Александр Васильев.

Почему-то пользователи решили, что Бочкарёва пародирует Любовь Успенскую. Возможно, на эту мысль подписчиков навели изящные жесты актрисы, которыми славится Успенская.

Другие вспомнили неподражаемую героиню актрисы из сериала "Счастливы вместе", которая тоже отличалась пристрастием ко всему яркому и аляповатому.