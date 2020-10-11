Актриса Анастасия Самбурская раскритиковала мужчин, которые получают около 30 тысяч рублей в месяц.
Один из подписчиков артистки задал ей вопрос, вышла бы она замуж за пожарного или следователя. Самбурская заявила, что такие люди обычно получают 30-35 тысяч рублей в месяц и не смогут её обеспечить.
По словам Анастасии, она платит только 25 тысяч рублей за коммунальные услуги. Ещё за 20 тысяч арендует парковочное место.
"Мы как жить будем? Или ты хочешь жениться, чтоб я тебя обеспечивала?" — возмутилась Самбурская.
Адвокат дочери заслуженной артистки России рассказал о важной находке, которая может послужить весомым доказательством в деле о смерти Валентины Легкоступовой.