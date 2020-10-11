Самбурская подвергла критике мужчин с низким доходом

Актриса Анастасия Самбурская раскритиковала мужчин, которые получают около 30 тысяч рублей в месяц.

Один из подписчиков артистки задал ей вопрос, вышла бы она замуж за пожарного или следователя. Самбурская заявила, что такие люди обычно получают 30-35 тысяч рублей в месяц и не смогут её обеспечить.

По словам Анастасии, она платит только 25 тысяч рублей за коммунальные услуги. Ещё за 20 тысяч арендует парковочное место.