Бабкина, переболевшая коронавирусом, с размахом отпраздновала 70-летний юбилей.
Пандемия не помешала народной артистке России устроить праздник в честь юбилейной даты.
В первую волну эпидемии Надежда Георгиевна с трудом перенесла заболевание коронавирусом. Певица даже впадала в кому, однако поправилась, набралась сил и решила с опозданием в несколько месяцев всё-таки организовать банкет в свою честь.
Посетили Бабкину в знаменательный день Басков, Малышева, Нелли Кобзон и другие представители российского шоу-бизнеса.
"К этому дню я готовилась очень долго. С марта он откладывался по всем известным причинам, но, в конце концов, состоялся! Это день празднования моего юбилея в широком кругу близких и любимых людей. Я навсегда сохраню этот вечер в памяти. Спасибо каждому за то, что нашли время и пришли на мое торжество!", — написала Надежда Георгиевна в своём Instagram под снимками с юбилейного вечера.
Подписчики певицы с неодобрением отнеслись к проведению мероприятия в период пандемии. Многие интернет-пользователи упрекнули артистку в беспечности.
"Пир во время чумы", — комментировали подписчики фотографии с юбилея Бабкиной.
"Какое счастье, что вы уже переболели короновирусом и у вас иммунитет!" — писали подписчики в Instagram.
"Решила, вероятно, опять впасть в кому. Тех, кому за 65, просили дома сидеть. Но певица устраивает юбилей. Отряд самоубийц в сборе!", — негодуют хейторы.
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К этому дню я готовилась очень долго. С марта он откладывался по всем известным причинам, но, в конце концов, состоялся! Это день празднования моего юбилея в широком кругу близких и любимых людей. Я навсегда сохраню этот вечер в памяти. Спасибо каждому за то, что нашли время и пришли на мое торжество! Спасибо за теплоту, оригинальность и проникновенность пожеланий! Мне бы очень хотелось, чтобы каждое пожелание сбылось. ⠀ #надеждабабкина #моднаянародная #русскаяпесня
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