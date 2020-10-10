Бабкина выздоровела после COVID и отпраздновала юбилейный вечер

Бабкина, переболевшая коронавирусом, с размахом отпраздновала 70-летний юбилей.

Пандемия не помешала народной артистке России устроить праздник в честь юбилейной даты.

В первую волну эпидемии Надежда Георгиевна с трудом перенесла заболевание коронавирусом. Певица даже впадала в кому, однако поправилась, набралась сил и решила с опозданием в несколько месяцев всё-таки организовать банкет в свою честь.

Посетили Бабкину в знаменательный день Басков, Малышева, Нелли Кобзон и другие представители российского шоу-бизнеса.

"К этому дню я готовилась очень долго. С марта он откладывался по всем известным причинам, но, в конце концов, состоялся! Это день празднования моего юбилея в широком кругу близких и любимых людей. Я навсегда сохраню этот вечер в памяти. Спасибо каждому за то, что нашли время и пришли на мое торжество!", — написала Надежда Георгиевна в своём Instagram под снимками с юбилейного вечера.

Подписчики певицы с неодобрением отнеслись к проведению мероприятия в период пандемии. Многие интернет-пользователи упрекнули артистку в беспечности.