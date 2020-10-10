В Сети обсуждают предстоящий брак бизнесмена Игоря Вдовина и телеведущей Елены Николаевой.
Бизнесмен Игорь Вдовин не поскупился на подарок невесте.
Счастливая избранница коммерсанта телеведущая передачи "Утро России" Елена Николаева опубликовала пост в Instagram, на котором похвасталась подарком жениха. Ранее ведущая поведала, что ответила согласием на предложение руки и сердца возлюбленного.
Знающие люди тут же определили стоимость ювелирного украшения. По оценкам специалистов, цена на такое колечко может достигать 25 млн рублей.
Игорь Вдовин ранее состоял в гражданском браке с Анастасией Волочковой. От этого брака у Волочковой есть дочь Ариадна, которая сейчас живёт с отцом.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.