Российская эстрадная певица Татьяна Буланова записала новую песню совместно с петербургской группой "Электрослабость". В композиции исполнитель будет петь про… яйца ехидны.
"Мы и Татьяна Буланова представляем клип на песню "Ехидна" из альбома "Имена, Животные и Бабка Без Квартиры", — говорится в соцсетях группы.
Несмотря на то, что на песню был снят очень простой клип, многие пользователи были в восторге от песни. Конечно, отмечают поклонники, музыкальный текст не стоит воспринимать серьёзно, но в нём заложен глубокий смысл.
"Где-то в далёком лесу тихонечко плачет ехидна,
О, кто же расстроил её? Отчего же ехидне обидно?
Коала на днях родила, разродилась слониха-подруга,
Кенгуру родила кенгурят — все рожают подряд в округе.
Буланова:
Ехидна хочет кричать, хочет тужиться и напрягаться.
Ехидна хочет рожать, а не эти дебильные яйца.
Она пытается планировать, как бы эволюционировать…
Но возможность её упущена, ехидна — яйцекладущая…"
Клип на композицию "Ехидна" опубликован на YouTube-канале группы "Электрослабость" 7 октября.
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