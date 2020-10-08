Татьяна Буланова презентовала новую песню про яйца ехидны

Российская эстрадная певица Татьяна Буланова записала новую песню совместно с петербургской группой "Электрослабость". В композиции исполнитель будет петь про… яйца ехидны.

Татьяна Буланова и Электросталь - Ехидна

"Мы и Татьяна Буланова представляем клип на песню "Ехидна" из альбома "Имена, Животные и Бабка Без Квартиры", — говорится в соцсетях группы.

Несмотря на то, что на песню был снят очень простой клип, многие пользователи были в восторге от песни. Конечно, отмечают поклонники, музыкальный текст не стоит воспринимать серьёзно, но в нём заложен глубокий смысл.

"Где-то в далёком лесу тихонечко плачет ехидна, О, кто же расстроил её? Отчего же ехидне обидно? Коала на днях родила, разродилась слониха-подруга, Кенгуру родила кенгурят — все рожают подряд в округе. Буланова: Ехидна хочет кричать, хочет тужиться и напрягаться. Ехидна хочет рожать, а не эти дебильные яйца. Она пытается планировать, как бы эволюционировать… Но возможность её упущена, ехидна — яйцекладущая…"

Клип на композицию "Ехидна" опубликован на YouTube-канале группы "Электрослабость" 7 октября.