Суд Москвы взыскал 1,5 млн рублей в пользу "Уральских Пельменей"

Когда в товарищах согласья нет. Шоумены из "Уральских пельменей" пытаются взыскать с бывшего директора шоу 5 млн. рублей.

Одну из самых ярких команд КВН разрывают внутренние противоречия.

Коллектив юмористов уже три года судится со своим бывшим коллегой еще со времен КВН Сергеем Нетиевским. Комедийнее актеры обвиняют бывшего соратника, взявшего на себя обязанности по руководству шоу, в непомерных финансовых аппетитах.

Звезды "Пельменей" считают, что Сергей Нетиевский, будучи официальным директором шоу, назначал себе чрезмерно высокие гонорары, которые в несколько раз превышали доходы остальных участников творческой команды. Юмористы считают такое положение дел несправедливым.

Соратники по сцене объединились против "зарвашегося" коллеги и требуют через суд возместить им причиненный им материальный ущерб.

Артистам уже удалось "отобрать" у экс-директора шоу права на использование товарного знака "Уральские пельмени". Сергей Нетиевский также лишился права транслировать новые и архивные выпуски шоу. Суд взыскал с бывшего директора популярного шоу 1,5 млн рублей.