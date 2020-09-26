Олег Газманов вновь приготовил приятный сюрприз своим поклонникам.
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Завтра в воскресение в 18-00 будет домашний прямой эфир в #инстаграм 🎤🍁Пишите сюда и готовьте вопросы. 🎸Отвечу и спою для Вас. Всем хорошего дня👌🥁🥂! На фото моя @marinagazmanova представила каким я буду через ...? Лет. #марусялучшийфотограф #шоу #песни #газманов #осень2020 #осень #осеннийсон #газманов
Звезда отечественной эстрады решил провести трансляцию в своем Instagram-аккаунте прямо из дома. Почетный есаул пообещал ответить на вопросы подписчиков и исполнить для них свои хиты.
"Завтра в воскресение в 18-00 будет домашний прямой эфир в "инстаграм". Пишите сюда и готовьте вопросы. Отвечу и спою для вас. Всем хорошего дня! На фото моя marinagazmanova представила, каким я буду через…? Лет", — написал певец, выложив интересное фото.
"Эх, мой секси-дед, и в 100 ты будешь ого-го для меня!" — прокомментировала запись его супруга, признаваясь в самых светлых чувствах.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Олег Газманов примерил на себя роль капитана Джека Воробья.
Недавно Кристина Асмус жаловалась на плохое самочувствие и потерю голоса из-за жёсткого рабочего графика.