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Олег Газманов состарился через фотошоп

Олег Газманов вновь приготовил приятный сюрприз своим поклонникам.

Олег Газманов состарился через фотошоп

Звезда отечественной эстрады решил провести трансляцию в своем Instagram-аккаунте прямо из дома. Почетный есаул пообещал ответить на вопросы подписчиков и исполнить для них свои хиты.

"Завтра в воскресение в 18-00 будет домашний прямой эфир в "инстаграм". Пишите сюда и готовьте вопросы. Отвечу и спою для вас. Всем хорошего дня! На фото моя marinagazmanova представила, каким я буду через…? Лет", — написал певец, выложив интересное фото.

"Эх, мой секси-дед, и в 100 ты будешь ого-го для меня!" — прокомментировала запись его супруга, признаваясь в самых светлых чувствах.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Олег Газманов примерил на себя роль капитана Джека Воробья.

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