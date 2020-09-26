Олег Газманов вновь приготовил приятный сюрприз своим поклонникам.

Звезда отечественной эстрады решил провести трансляцию в своем Instagram-аккаунте прямо из дома. Почетный есаул пообещал ответить на вопросы подписчиков и исполнить для них свои хиты.

"Завтра в воскресение в 18-00 будет домашний прямой эфир в "инстаграм". Пишите сюда и готовьте вопросы. Отвечу и спою для вас. Всем хорошего дня! На фото моя marinagazmanova представила, каким я буду через…? Лет", — написал певец, выложив интересное фото.

"Эх, мой секси-дед, и в 100 ты будешь ого-го для меня!" — прокомментировала запись его супруга, признаваясь в самых светлых чувствах.