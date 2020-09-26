Неделю назад Иван Телегин приезжал в дом матери Пелагеи, где он виделся со своей дочерью от певицы. Однако адвокат хоккеиста продолжает обвинять Пелагею в том, что она якобы препятствует общению дочери с отцом.

"Никакого запрета, никаких препятствий не было и нет. Я не понимаю, зачем защита Телегина повторяет и распространяет то, что не соответствует действительности. С Таисией, насколько я знаю, папа встречался недавно, с неделю назад. Приезжал к теще, у которой в это время была девочка, провел с дочкой полдня. Все спокойно и по-доброму. Ребенок был рад встрече, папа доволен", — опроверг обвинения юрист Филипп Рябченко.