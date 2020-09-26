Тимати и Анастасия Решетова продолжают проводить много времени вместе. Из-за этого пользователи соцсетей заподозрили, что пара до сих пор состоит в любовных отношениях.

Однако Решетова поспешила опровергнуть эти слухи.

"Мы точно расстались. Теперь эта квартира наша с Ратиком. Тимур Ильдарович временно живет в другой. Без крыши он не остался. Мы же последние годы ждали, когда достроится дом мечты, и уже вскоре должны были туда переехать всей семьей. Но теперь ситуация другая. Так что уже без меня", — написала модель в Instagram.