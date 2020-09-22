В Москве задержан рэпер Эллей

Полиция задержала 26-летнего рэпера Эльмина Гулиева, который ранее въехал в толпу пешеходов на пересечении Померанцева и Остоженки в центре Москвы.

Сам Гулиев утверждал, что хотел проскочить на мигающий зелёный, однако "получилось на красный". От удара машину рэпера выкинуло на тротуар, где находились пешеходы.

О задержании рэпера сообщил ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. По его словам, против Гулиева было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД.