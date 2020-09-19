Адвокат пострадавшей стороны в деле Михаила Ефремова о смертельном ДТП в центре Москвы Александр Добровинский прокомментировал лишение адвокатского статуса Эльмана Пашаева.
"Я не буду давать оценку решению по своему коллеге, с которым мы были по разные стороны баррикад. Я не так воспитан. Единственное, что могу сказать, — я буду за ним скучать", — пояснил правозащитник.
Напомним, Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса из-за нарушения Кодекса профессиональной этики. До этого юриста ещё три раза лишали статуса адвоката.
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