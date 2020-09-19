Адвокат пострадавшей стороны в деле Михаила Ефремова о смертельном ДТП в центре Москвы Александр Добровинский прокомментировал лишение адвокатского статуса Эльмана Пашаева.

"Я не буду давать оценку решению по своему коллеге, с которым мы были по разные стороны баррикад. Я не так воспитан. Единственное, что могу сказать, — я буду за ним скучать", — пояснил правозащитник.