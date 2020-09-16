42-летняя Жасмин удивила поклонников новым образом

42-летняя певица Жасмин опубликовала на своей странице в Instagram фото в новом образе. Артистка запечатлена в кремовом платье-комбинации и красной накидке в восточном стиле, декорированной бахромой. Образ певицы дополняют трендовые мюли.

Фанаты звезды пришли в восторг от нового образа, но многие признаются, что не сразу смогли узнать на фотографии любимую певицу.

"Не сразу вас узнала на этой фото. Вы так мастерски передаете эмоцию образа. Мне кажется, актриса вышла бы из вас отличная";"Какой нереальный образ. Очень классно получилось";"Жасмин, вы, как всегда, прекрасно выглядите, очень красивые фотокарточки вышли";"Жасмин, ты прекрасна, обожаю твой стиль";"Вы просто невероятно красивая девушка"; "Ты такая стильная, красотка!" — написали поклонники певицы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что отец Жасмин хранит верность своей покойной супруге.