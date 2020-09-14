В колонии Михаил Ефремов столкнется с вынужденным отказом от алкоголя, который он употреблял в больших количествах последние десятилетия. Это может негативно отразиться на состоянии актёра.
Такое мнение высказала врач-нарколог Инна Зражевская. По её мнению, отказ от алкоголя может привести к обострению ишемической болезни сердца, которую ранее диагностировали у артиста.
"К тому же человек злоупотреблял таблетированными препаратами и психоактивными веществами. Скорее всего, у Михаила Олеговича полинаркомания", — добавила специалист.
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