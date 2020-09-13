Ефремова посадили в "особое" СИЗО

Сейчас Михаил Ефремов находится в СИЗО № 5 "Водник". Он сидит в четырёхместной камере.

Примечательно, что это единственное московское СИЗО, где есть настоящая сцена. Артист планирует продолжать выступать, несмотря на заключение.

Ранее актёр назвал своих сокамерников "приятными людьми".

Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима.