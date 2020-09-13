Ефремов назвал своих сокамерников "приятными людьми"

Сейчас актёр Михаил Ефремов находится в московском СИЗО № 5. Он содержится в четырёхместной камере.

Двое сокамерников артиста обвиняются в продаже наркотиков, ещё один — в коррупции. Ефремов назвал их "приятными людьми". Об этом сообщила правозащитник Марина Литвинович. По её словам, у актёра нет претензий к условиям содержания.