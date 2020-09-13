Сейчас актёр Михаил Ефремов находится в московском СИЗО № 5. Он содержится в четырёхместной камере.
Двое сокамерников артиста обвиняются в продаже наркотиков, ещё один — в коррупции. Ефремов назвал их "приятными людьми". Об этом сообщила правозащитник Марина Литвинович. По её словам, у актёра нет претензий к условиям содержания.
"Здесь условия хорошие, на завтрак была овсяная каша. Он сказал, что с удовольствием все съел. Вчера вечером смотрели футбол с сокамерниками. В общем, обычная жизнь", — добавила Литвинович.
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