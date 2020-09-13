Оксана Самойлова рассказала, что ещё не может точно сказать, простила ли она своего мужа.

"Простить и пытаться простить — я в пути. Пока не знаю, честно говоря. Думаю, это гораздо сложнее, чем уйти. Через пару лет я смогу ответить. Время покажет", — пояснила модель.

"Переживаю, когда смотрю, как дети воюют между собой. Внушаем им постоянно, что они самые близкие и родные друг другу, что они опора друг для друга, что в будущем будут не разлей вода", — добавила Самойлова.