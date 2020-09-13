Ольга Зарубина: я скоро перееду к любимому

Известная исполнительница Ольга Зарубина рассказала о своих новых отношениях. Она призналась, что даже не знала, что её любимый тоже артист. Зато он знал про свою избранницу почти всё и был её поклонником. Сейчас пара готовится жить вместе в Америке и даже думают о свадьбе.