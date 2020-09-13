Известная исполнительница Ольга Зарубина рассказала о своих новых отношениях. Она призналась, что даже не знала, что её любимый тоже артист. Зато он знал про свою избранницу почти всё и был её поклонником. Сейчас пара готовится жить вместе в Америке и даже думают о свадьбе.
"Он тоже артист. Но я про него ничего не знала, до того как мы начали общаться. А вот он за моим творчеством внимательно следил и очень трепетно ко мне относится. Он уже говорил мне о свадьбе", — сказала Зарубина.
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