Сын Меган Маркл и принца Гарри может стать актёром

Из-за последних событий Меган Маркл и её муж принц Гарри решили заниматься кинематографом, чтобы обеспечить себе стабильный доход.

Недавно они создали продюсерскую компанию и подписали контракт с Netflix. Однако сын Гарри и Меган Арчи очень любит появляться на экране во время различных видеоконференций. Малыш хорошо чувствует себя в кадре и уже начинает проявлять талант актёра.

Об этом в автобиографической книге о жизни королевской семьи пишет Омид Скоби.