Принц Гарри и Меган Маркл решили создавать документальное и художественное кино. Они основали компанию и заключили контракт с медиа-гигантом Netflix. Кроме кинофильмов планируется выпуск телевизионных шоу и детских передач.

"Мы невероятно горды, что они (Гарри и Меган) выбрали Netflix своим творческим домом. Мы с нетерпением ждем момента, чтобы рассказать с ними истории, которые будут жизнеутверждающими и увеличат понимание между разными аудиториями во всем мире", — заявил соруководитель компании Тед Сарандос.